Domenica 27 Gennaio 2019, 10:40

L’allarme questa volta arriva dal procuratore generale di Milano Roberto Alfonso che nell’intervento all’inaugurazione dell’Anno giudiziario individua nell’importazione dei rifiuti campani la causa dei roghi tossici che stanno avvelenando la Lombardia. Nella sua relazione il magistrato sostiene: «Nell’ultimo anno numerosi sono stati gli incendi dolosi in danno di impianti formalmente autorizzati e di capannoni industriali dismessi, ma stipati in modo clandestino di migliaia di tonnellate di rifiuti, in parte provenienti dalla Campania». Dunque, gli impianti lombardi bruciano perché zeppi di spazzatura made in Sud. E non solo. Alfonso ipotizza la presenza di un’unica regia dietro i tanti roghi degli ultimi mesi e spiega: «La portata del fenomeno, che interessa tutte le regioni settentrionali, lascia ipotizzare la presenza di un’unica regia».LA REGIAUn’unica regia per molti reati. Il governatore lombardo preoccupato commenta: «È preoccupante che lo abbia detto il procuratore generale, significa che ha elementi per poterlo affermare. Quello dei rifiuti è un ambito a cui bisogna dedicare particolare attenzione, particolare preoccupazione. La criminalità organizzata ha messo le mani su quello che oggi è un grosso business». E infatti in Lombardia nell’ultimo anno ci sono stati venti incendi, molti ancora impuniti. In totale in Italia tra il 2014 e il 2017 sono andati alle fiamme 218 impianti e 32 discariche con un’impennata proprio nell’ultimo anno, come segnalato dalla commissione ecomafie della passata legislatura. La metà dei roghi era avvenuta al Nord. Per scovare gli organizzatori dei traffici, secondo il capo della Procura generale, è stato mobilitato «l’avvertito coordinamento investigativo tra le Direzioni Distrettuali Antimafia del Nord, le Direzioni Distrettuali Antimafia di Napoli, di Salerno e di quelle della Calabria». Le indagini sono diverse e spaziano dal Nord al Sud. Nello scorso mese di ottobre un traffico di rifiuti è stato scoperto in provincia di Pavia e ha portato a sei arresti: in manette cinque italiani e un rumeno che smaltivano illecitamente nell’impianto di Corteolona poi dato alle fiamme, ma anche in altri capannoni. Ad aprile del 2018 i carabinieri del Noe di Milano indagarono sull’illecito smaltimento di centomila tonnellate di spazzatura prelevata dai cassonetti della Provincia di Napoli e (ma una piccola parte proviene anche dal Lazio e dalla Liguria) e finiti nel termovalorizzatore di Brescia e in una discarica in disuso della Provincia di Alessandria, dopo aver girato mezza Italia.