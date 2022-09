Vinse 368mila euro a "I soliti ignoti", premio bloccato dopo una denuncia: «Ha un processo in corso»

Una vincita record congelata per un procedimento penale in corso che il concorrente aveva omesso di dichiarare, circostanza denunciata dalla sua controparte. Così per Dario Di Mario di Terracina, che è riuscito nell'impresa di vincere 368mila euro a ‘I soliti ignoti’, la trasmissione televisiva di Rai 1 condotta da Amadeus, ma ancora non ha ancora avuto quei soldi.

I soliti ignoti, vincita record bloccata per procedimento penale in corso

Il problema è sorto dopo una segnalazione presentata da un cittadino che segnalava la violazione delle condizioni generali di partecipazione al gioco, essendo Di Mario imputato davanti all’autorità giudiziaria di Latina su denuncia querela proprio di quest'uomo, Giovanni Stefanelli.

Sostanzialmente Di Mario ha omesso di dichiarare alla Rai la pendenza di un processo per il quale risultava già esercitata l’azione penale nei suoi confronti. A quel punto la segnalazione è arrivata in Procura a Roma, competente per territorio. Oggi, dopo quasi due anni, il pubblico ministero del Tribunale di Roma ha chiesto l’archiviazione del caso, ma il denunciante si è opposto chiedendo la prosecuzione delle indagini, richiesta sulla quale deve pronunciarsi il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.