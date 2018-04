CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 28 Aprile 2018, 22:56 - Ultimo aggiornamento: 28-04-2018 22:56

Roberto Fico sorride, fornisce spiegazioni e cerca di offrire chiarimenti. Stavolta sul tavolo non ci sono contratti da presentare a possibili alleati di governo ma contratti di collaboratori domestici; stavolta a chiedere come sono andate le cose non c’è il Presidente Mattarella ma un inviato delle «Iene», che incalza il presidente della Camera con domande insistenti, pungenti, come solo le Iene riescono a fare.La vicenda, lo vedrete stasera nel corso della puntata domenicale dello show di Italia 1, nasce a Napoli, in casa della compagna di Fico dove vive anche il presidente della Camera, nella quale, secondo le testimonianze raccolte da Antonino Monteleone che ha realizzato il servizio televisivo, da anni lavorerebbero collaboratori domestici senza contratto, in nero.Nello specifico, secondo le testimonianze raccolte dalla trasmissione tv, ci sarebbe una ragazza che da almeno cinque anni lavora come baby sitter, addetta alle pulizie e tuttofare anche per servizi da svolgere all’esterno della casa; per un periodo alla ragazza sarebbe stato affiancato un altro lavoratore, anch’esso in nero, straniero e senza regolare permesso di soggiorno, che avrebbe svolto lavori domestici e si sarebbe occupato anche di piccola manutenzione all’interno dell’appartamento.Non tentenna Roberto Fico di fronte all’insistenza dell’intervistatore, racconta la sua versione, anche se ad ogni passo considerato dubbio il montaggio inserisce porzioni di parole della presunta collaboratrice domestica che smentiscono la ricostruzione ufficiale.