Ignazio Bertani e Giovanna Buso, marito e moglie morti in un incidente vicino Padova: la loro auto è finita contro un camper

CODEVIGO (PADOVA) - Schianto sulla Romea, morti marito e moglie, Ignazio Bertani e Giovanna Buso. L'incidente è avvenuto il 9 giugno, intorno alle ore 15 lungo la Romea nella zona di Codevigo, di fronte all'hotel Balabuska. Due i mezzi coinvolti, un'auto e un camper.

Jacopo Cirillo morto a 20 anni investito da un'auto a Roma, la tragedia sulla via Casilina

Marito e moglie, che viaggiavano sull'auto, hanno perso la vita. Bertani aveva 81 anni ed è morto sul colpo, Buso ne aveva 76 ed è deceduta più tardi in ospedale. Al volante del mezzo c'era la donna. La coppia era residente a San Donà. Ferito il conducente del camper, un uomo di origine tedesca. Da una prima ricostruzione, l'auto viaggiava in direzione Padova mentre il camper veniva in senso contrario, verso Chioggia. L'incidente ha creato disagi alla viabilità e si sono formate code di chilometri lungo la Romea.