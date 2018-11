Agrigento, agguato in piazza: ucciso a colpi di pistola un 45enne

Un uomo di 45 anni, Ignazio Scopelliti, è stato ucciso con colpi di pistola in pieno centro, in via Palladio, a Palma di Montechiaro (Agrigento). Il delitto dovrebbe essere avvenuto fra le 10,30 e le 11. Il sostituto procuratore di turno, Emiliana Busto, sta per arrivare a Palma di Montechiaro. I carabinieri, che si occupano delle indagini, hanno già portato in caserma un paio di persone e sono in corso gli interrogatori.



Il bracciante agricolo, formalmente disoccupato, è stato ucciso per strada: mentre camminava. Non è chiaro se abbia incontrato qualcuno o se, invece, gli è stato teso un agguato. Ignazio Scopelliti era sposato, pare in fase di separazione dalla moglie, e aveva dei figli. È nella vita privata dell'uomo che i militari dell'Arma stanno scavando. L'omicidio non sembra, infatti, essere collegabile ad ambiti criminali che il quarantacinquenne assolutamente non frequentava. È giunto anche il medico legale in via Palladio, a Palma di Montechiaro (Ag), che sta effettuando la prima ispezione cadaverica. Una delle prime cose che dovrà essere stabilita è proprio il tipo d'arma utilizzata.

Venerdì 2 Novembre 2018, 13:14 - Ultimo aggiornamento: 02-11-2018 17:22

