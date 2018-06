Igor, l'ex compagno: «Macché complice io l'esca per catturarlo» `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 3 Giugno 2018, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2018 08:30

«Sono venuto qui in Spagna, che si creda o meno, per rifarmi una vita. Ed è una fottuta coincidenza la mia presenza, qui, con quella di Igor». Sono parole di Luigi Scrima, 40 anni ed ex compagno di cella di Igor Vaclavic, alias Norbert Feher, arrestato nello scorso dicembre a Teruel (in Aragona) dopo un violento conflitto a fuoco in cui rimasero uccisi due militari spagnoli e un contadino.A Valencia, una delle città dove secondo gli investigatori Feher avrebbe avuto appoggi durante la latitanza spagnola, si trova anche Scrima, che per 5 anni ha condiviso il carcere con Igor Il Russo, ma che afferma di non averlo più sentito da aprile 2017: «Lo cercai su Messenger, dove ci sentivamo spesso, ma non mi ha risposto». Erano i giorni della fuga di Igor, che dopo l'omicidio del barista di Budrio, Davide Fabbri, e della guardia volontaria Valerio Verri, cercava di far perdere le proprie tracce.