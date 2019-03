Igor il russo, chiesto l'ergastolo a Bologna: il killer era collegato dalla Spagna

Chiesto l'ergastolo per Igor il russo Norbert Feher . Al termine di una requisitoria di circa un'ora e mezza il pm Marco Forte ha concluso chiedendo il massimo della pena, cioè l', per Norbert Feher alias Igor il russo. Feher, serbo di 38 anni, detenuto in Spagna e collegato in videoconferenza con il tribunale di Bologna, è imputato per gli omicidi di Davide Fabbri e Valerio Verri, l'1 e l'8 aprile 2017 nelle province di Bologna e Ferrara. Poi, davanti al Gup Alberto Ziroldi, parola alle parti civili.