Lite all'Ikea, volano piatti al ristorante: bambina ferita dalle schegge

Episodio di ordinaria follia questo pomeriggio all' Ikea di Roma, nel punto vendita dell'Anagnina. Una bambina di 11 anni è rimasta ferita ad una gamba, per fortuna solo in modo lieve, a causa delle conseguenze di una lite avvenuta all'ora di pranzo nel ristorante della multinazionale svedese del mobile e dell'arredamento, che come ogni domenica era pieno di clienti. L'alterco, scoppiato tra un anziano ed un uomo di mezza età, per una banale questione di precedenze nella fila di fronte a dove servivano i pasti caldi è durata diversi minuti con il disappunto delle persone presenti e degli addetti dell'Ikea.

Sono volate parole grosse ed un primo intervento della sicurezza ha impedito che dagli insulti si passasse a qualcosa di peggio. Ma proprio quando sembrava che tutto fosse finito lì, la lite è ricominciata alle casse dove i due sono tornati in contatto e la moglie dell'anziano ha pensato bene di lanciare un piatto verso l'uomo con cui il marito litigava. Il piatto, però, ha mancato il suo obiettivo e finendo a terra in mille pezzi ha colpito con le schegge le persone in fila alle casse.

Tra queste c'erano diversi bambini ed in particolare una bambina di undici presa in pieno dai detriti che le hanno causato una ferita lieve ad una caviglia. La bimba, che è scoppiata in lacrime, è stata subito soccorsa e medicata dagli addetti dell' Ikea, mentre la sicurezza è dovuta intervenire nuovamente per sedare gli animi. Poco dopo sono arrivati i carabinieri della compagnia di Ciampino, chiamati dalla direzione del punto vendita, che hanno preso le generalità dei protagonisti del brutto episodio che poteva finire molto peggio visto che nel ristorante c'erano molti bimbi piccoli e solo per fortuna la bambina non è stata colpita in pieno volto.

