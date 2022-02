Il 2022 è l'anno della tigre tra speranze e propositi

Il 2022 è l'anno della Tigre, e c'è una buona notizia che riguarda la conservazione del grande felino. Secondo l'ultimo rapporto del Wwf, «Impact on Tiger Recovery 2010-2022», la tendenza di declino delle tigri si è finalmente invertita e lascia ben sperare. Il numero complessivo delle tigri in natura sta aumentando, ma questi esemplari oggi sono confinati su una superficie pari al 5% dell'areale storico. Alcuni elementi salienti nel nuovo rapporto riguardano la nascita in Cina della più grande area protetta al mondo dedicata alla tigre e di un parco nazionale in Russia, Terra del Leopardo, dove il numero di tigri è triplicato.

Nel Royal Manas National Park del Bhutan, l'uso dello Spatial Monitoring and Report Tool (Smart) e altre misure di conservazione hanno portato a un raddoppio del numero di tigri dal 2012. Il report presenta anche la Khata Forest Conservation Area, che è stata trasformata da soli 115 ettari di foresta a 3.800, coinvolgendo più di 6.000 membri della comunità e amministratori della terra. Questo corridoio transfrontaliero tra India e Nepal, recentemente premiato per l'eccellenza nella conservazione, è stato utilizzato da 46 tigri negli ultimi cinque anni. «Progressi che meritano di essere celebrati, ma dobbiamo riconoscere che si tratta di traguardi fragili e non uniformi in tutte le sottoregioni dell'Asia: un declino pericoloso del numero di tigri si è verificato in Malesia e in Cambogia. In Laos e Vietnam ora questi straordinari felini sono probabilmente estinti», sottolinea il Wwf.

Nel precedente anno della Tigre, il 2010, è nata la Global Tiger Initiative ed è stato convocato il primo incontro internazionale per la conservazione della specie. L'evento e l'iniziativa hanno innescato una collaborazione internazionale tra i governi dei 13 Paesi. Il prossimo momento cruciale sarà il secondo Global Tiger Summit del 5 settembre 2022 a Vladivostock, in Russia. I capi di stato e i ministri dei Paesi coinvolti si riuniranno con altri leader mondiali e con organismi intergovernativi, ong ed esperti di conservazione, per determinare la prossima fase del piano di recupero globale delle tigri. «Il Tiger Summit 2010 ha messo in moto una serie di iniziative per la conservazione della tigre senza precedenti - spiega Stuart Chapman, leader dell'iniziativa Tigers Alive - I risultati dimostrano cosa si può ottenere attraverso impegni a lungo termine e collaborazioni per il recupero delle specie. La dedizione dei team sul campo, dei partner di conservazione e delle comunità che vivono nei paesi delle tigri sono alla base di questi straordinari risultati». Per Margaret Kinnaird, leader del Wwf Wildlife Practice, «mentre riflettiamo sul decennio di azioni messe in campo per proteggere le tigri, non dimentichiamoci che questi straordinari feline sono ancora gravemente minacciati da bracconaggio e perdita di habitat. Se vogliamo che questo aumento continui, i governi devono fare di più, in particolare in alcune parti del sud-est asiatico».