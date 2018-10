CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 13 Ottobre 2018, 08:49 - Ultimo aggiornamento: 13-10-2018 08:51

Bastano meno di cento euro e una connessione internet per trasformare la cannabis light in una vera fabbrica di «bombe» per procurarsi lo sballo.Tutto ciò che serve è un pizzico di prodotto legalmente in vendita «per uso tecnico, ornamentale, o come deodorante» in 700 negozi specializzati e tabaccherie per un giro di affari di 40 milioni di euro, una bomboletta di gas butano di quelle che si usano per ricaricare gli accendini (costo medio un euro) e un estrattore, ossia una sorta di tubetto che si usa per scaldare la “roba” che costa sugli 80 euro (ma c’è anche chi ne realizza varianti artigianali a costo zero) e ricavarne così una resina dai valori droganti altamente soddisfacenti, che di leggero non hanno proprio niente.È ormai da alcuni anni che sul web pullulano tutorial e guide pratiche per potenziare la cannabis light e renderla efficace quanto un “cannone” realizzato con la stessa materia prima che circola illegalmente. Ma a testimoniare l’efficacia del metodo, è arrivato da pochi giorni anche il bollino della scienza.