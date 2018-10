Lunedì 8 Ottobre 2018, 10:34

«Donne e uomini in divisa come in viaggio nel tempo attraverso oltre un secolo e mezzo di storia, di lavoro e di passione»: così il comandante generale della Guardia Costiera, l’ammiraglio Giovanni Pettorino, ha commentato il backstage del calendario istituzionale 2019.Un calendario dedicato alle donne e uomini del Corpo e, in particolare, ai tanti giovani che, con entusiasmo e incommensurabile passione, dedicano ogni giorno la loro attività alla sicurezza degli altri e del nostro prezioso mare, assolvendo ai compiti istituzionali della Guardia Costiera. Dodici scatti che mostrano, attraverso uniformi e volti, fotografati da Fabrizio Villa, le diverse attività della Guardia Costiera, in un palcoscenico naturale e storico d’eccezione come la Sicilia orientale raccontato dai suggestivi testi di Filippo Arriva.