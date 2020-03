Il coronavirus ferma anche la rinascita: chiusi i cantieri di Notre Dame di Parigi e della Basilica di Norcia

Il Coronavirus non guarda in faccia nessuno. Non gli uomini, non i simboli dell'umanità. Chiusi musei, monumenti e teatri, da giorni, e chiusi anche i cantieri che cercavano di far rinascere i simboli danneggiati. Così non c'è più nessuno neI cantiere allestito per permettere i lavori di consolidamento della cattedrale di Notre Dame, a Parigi, a seguito del devastante incendio del mese di aprile scorso: lavori sospesi. Le strutture per la decontaminazione attualmente esistenti non consentono infatti un sufficiente rispetto da parte di chi lavora all'interno del cantiere delle norme di sicurezza adottate per far fronte all'epidemia.

L'emergenza coronavirus ha fermato anche il cantiere della Basilica di San Benedetto a Norcia, crollata per il terremoto del 2016. In particolare lo stop riguarda lo svuotamento delle macerie che ancora occupano la parte absidale della «casa» del santo patrono d'Europa. Ma i lavori, come confermato anche dalla soprintendente alle Belle arti dell'Umbria Marica Mercalli, riprenderanno soltanto una volta terminata la pandemia di Covid-19.

Ultimo aggiornamento: 16:26

