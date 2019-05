Il direttore dell'ufficio postale raggira i clienti e intasca 132mila euro

Mercoledì 8 Maggio 2019, 10:04 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2019 10:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfittando della buona fede dei clienti dell'ufficio postale che dirigeva a Decollatura, in provincia di Catanzaro, R.C. 41 anni si è appropriato in maniera fraudolenta del denaro di clienti dell'ufficio postale per un totale di 132.200 euro. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari per i reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio.Le indagini della Guardia di Finanza hanno consentito di scoprire un complesso sistema fraudolento che ha permesso al direttore dell'ufficio postale di Decollatura di appropriarsi illecitamente del denaro di più clienti per 132mila euro approfittando della buona fede dei suoi clienti conquistata nel corso degli anni al punto tale da disporre di ogni decisione e libertà nell'effettuare varie operazioni economico-finanziarie sui conti correnti e i prodotti di investimento degli stessi clienti.I risultati delle indagini hanno permesso di acquisire numerosi riscontri su alcuni disinvestimenti del direttore delle Poste che ha creato una carta prepagata postpay nella completa inconsapevolezza di una delle due vittime, sulla quale sono state canalizzate e poi prelevati dallo stesso direttore 49mila euro. Nel secondo caso, invece, il direttore dell'Ufficio Postale ha riscattato diverse polizze di investimento per ingenti valori intascando i soldi di un'anziana per 83mila euro.