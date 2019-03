L'Europa non ferma i Boeing 737 Max: da Catania a Milano, ecco dove volano in Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 12 Marzo 2019, 07:00

È stato un successo senza precedenti nella storia dell'aeronautica il Boeing 737 Maxi: 5mila aeromobili ordinati prima dell'entrata in produzione, 230 già consegnati per un velivolo dal costo di listino di 100 milioni di euro, che l'economista Andrea Giuricin, esperto del mercato aereo, non fa fatica a definire «un gioiellino per la capacità di fare tratte di medio raggio più lunghe sull'intercontinentale, portando fino anche a 350 persone».Ma gli ultimi incidenti stanno avendo non poche ripercussioni non soltanto sui conti del colosso americano (ieri il suo titolo è crollato a Wall Street del 12,8 per cento). Infatti sta generando il panico negli aeroporti di tutto il mondo, non fosse altro perché l'aereo è usato e ordinato da circa 100 compagnie.