Fiumicino, rubano profumi al duty-free dell'aeroporto: denunciati cinque passeggeri

Rubavano profumi e cosmetici al duty free, denunciati 5 passeggeri all'aeroporto di Fiumicino. Continuano i controlli dei carabinieri della compagnia Aeroporti di Roma a «Leonardo da Vinci» A finire in manette due cittadine croate di 56 e 36 anni, un giordano di 45, uno studente italiano di 19 e di un algerino di 58, sorpresi a trafugare profumi e prodotti cosmetici dagli scaffali espositori dei duty-free shop ubicati all'interno dell'area internazionale dell'aeroporto.



LA REFURTIVA

La refurtiva, per un valore complessivo di circa trecento euro, è stata recuperata e restituita ai responsabili degli esercizi. Nel corso del servizio, svolto nell'arco orario di maggior afflusso di passeggeri nei pressi dei viali d'ingresso, uscita e antistanti i terminal, i carabinieri hanno identificato 143 persone, controllato circa 26 veicoli, contestato 7 sanzioni amministrative, di cui tre a carico degli operatori del servizio di trasporto pubblico non di linea (Ncc). Addirittura in un caso l'autista è stato sorpreso mentre accompagnava i turisti utilizzando l'autovettura non abilitata.

Mercoledì 29 Agosto 2018, 12:46 - Ultimo aggiornamento: 29-08-2018 12:58

