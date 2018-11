CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 1 Novembre 2018, 10:48 - Ultimo aggiornamento: 01-11-2018 11:08

Lo spirito sta nelle ossa e le ossa degli italiani hanno una carica energetica spirituale superiore perché sono nati vicino al Trono di Pietro. Satanismo, magia nera, stregoneria, santeria. Ci sarebbe la convinzione che le ossa degli italiani sono più «efficaci» per i rituali delle infinite forme di spiritualismo dell'America Centrale dietro lo scempio che si sta consumando a Barquisimeto, nello stato del Lara, 330 chilometri da Caracas, dove centinaia di tombe sono state profanate negli ultimi mesi. Tra le salme di cui si sono perse le tracce c'è quella di Luigi Clemente Perrotta, nato a Rotondi, in provincia di Avellino, nel 1925, emigrato a Caracas nel 1950 e deceduto nel Lara nel 1977. Lo scorso 12 ottobre, quarantaduesimo anniversario della morte del padre, il figlio Giovanni che vive ad Aversa ed è interprete per diversi tribunali campani, ha chiesto agli amici a Barquisimeto di adornare la tomba del padre con dei fiori. Qualche ora dopo, ha appreso che la fossa era stata profanata e la bara aperta. Lo scheletro sparito. Da quel momento, Giovanni ha iniziato una difficoltosa attività d'indagine a distanza, servendosi anche di canali diplomatici, essendo stato per anni dipendente del consolato generale del Venezuela a Milano. Vuole comprendere cosa sta accadendo dall'altro lato dell'oceano. Vuole che la salma di suo padre venga ritrovata e «che venga fatta giustizia». E giù denunce e istanze, protocollate alle autorità diplomatiche, inviate al Governatorato del Lara, al sindaco di Barquicimeto e alla Farnesina. A breve contatterà anche il Vaticano. Ma al cospetto del fenomeno delle profanazioni, della santeria e della brujeria, le autorità internazionali sono impotenti quasi quanto di fronte alla situazione politico-economica venezuelana che attraversa la fase tra le più buie della sua storia. Il tracollo del prezzo del petrolio e della moneta locale ha gettato la Repubblica Bolivariana nella fame. L'inflazione oscilla tra il 700 e il 1100 per cento. Mancano medicine, benzina, alimenti di prima necessità. La presidenza di Nicolas Maduro è considerata una dittatura. La stampa libera si sente a rischio come chi cerca di ribellarsi.LA SANTERIA E LA BRUJERIAI media locali hanno pubblicato in questi giorni le immagini raccapriccianti della nuova ondata di scempio che si sta verificando nel cimitero di Barquisimeto. Non è un fenomeno nuovo, tra le prime vittime ci fu anche la giornalista Marisela Castillo, il corpo della cui madre sparì nel 2017. Ma negli ultimi giorni, a ridosso dalla ricorrenza dei morti, la situazione nel Lara è addirittura precipitata. I rituali che muovono la mano dei profanatori sono principalmente collegati alla santeria, sincretismo di elementi della religione cattolica e della tradizionale yoruba degli schiavi africani deportati in centro e sud America. L'etichetta «dispregiativa» coniata dai conquistadores spagnoli voleva indicare l'eccessivo culto dei santi a scapito di Dio, ma fu, in realtà, un moto di ribellione degli schiavi, ai quali i re cattolici proibirono la pratica dei culti animisti. Quel frutto delle contaminazioni secolari tra credenze caraibiche e africane persiste e trova sempre nuovi seguaci tra i milioni di disperati per la crisi economica che sta dissanguando il Venezuela. La religione, qualunque essa sia, è pur sempre l'oppio dei popoli. Il fenomeno delle profanazioni sta funestando i giorni che precedono «el dia de los muertos», ricorrenza particolarmente sentita sia dai cristiani centroamericani sia dalle sette che praticano magia nera, il satanismo, la stessa santeria. Siamo al punto che i cani stanno facendo scempio delle ossa lasciate dai profanatori nelle aiuole del cimitero. Chi pratica certi rituali, infatti, porta via solo alcune parti degli scheletri. Teschi, mandibole e, a chi è morto da poco, viene asportata la lingua. Le sacerdotesse, che agiscono in preda a una trance mistica ritenuta dai credenti una possessione spirituale che consente guarigioni da mali del corpo e dell'anima, utilizzano anche ossa pubiche. L'impiego evocativo delle parti di scheletri umani è diffusa però anche nelle sette dedite alla stregoneria, alla paleria e alla magia nera. Tante forme di spiritualità, dunque, potrebbero essere dietro le profanazioni che stanno interessando anche le tombe degli immigrati italiani ritenuti «energetici» in virtù della loro originaria vicinanza a Roma. Proprio per questo, oltre al corpo di Perrotta, nel camposanto di Barquisimeto sono state devastate le tombe di numerosi religiosi dell'ordine dei salesiani deceduti nel corso di una missione.