Il giro d'Italia Paiardi-Ragona fa tappa negli Scavi di Pompei: nessun ostacolo per i disabili

Luca Paiardi e Danilo Ragona di Viaggio Italia hanno fatto tappa agli Scavi, apprezzando il percorso «Pompei per tutti» e gli sforzi fatti dal Parco Archeologico per rendere il sito sempre più accessibile, anche alle persone con disabilità. Viaggio Italia è un progetto di viaggio alla scoperta dei limiti e della voglia di superarli. È l’avventura senza fine di Danilo Ragona e Luca Paiardi, la cui amicizia li ha portati a girare il mondo, in sella alle loro handbike. Ad agosto sono partiti da Torino per giungere in Sicilia, attraversando tutta l’Italia, per dimostrare che vivere con una disabilità le esperienze più belle ed emozionanti della vita è possibile.

