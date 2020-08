Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa «beccato» in una lavanderia a gettoni

Ultimo aggiornamento: 18:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Che cosa ci faceva ilin una lavanderia self-service in una calda giornata di agosto? Questa mattina il ministro è stato “pizzicato” mentre faceva il bucato all’interno di una lavanderia a gettoni in zona Eur, Roma. Le foto sono arrivate alla redazione di TeleAmbiente.Come un comune cittadino, attendeva, leggendo il giornale, che la lavatrice terminasse il ciclo di lavaggio. In giacca e cravatta, con mascherina protettiva, Costa è stato immortalato in una versione che non ci saremmo mai aspettati. Si sarà rotta la lavatrice a casa? Aveva bisogno di panni puliti prima di proseguire con i suoi appuntamenti in agenda per il fine settimana? O di preparare la valigia per le ferie e scappare dall’afosa capitale?In realtà, questa domenica, il ministro Costa, sbarcherà all’Isola d’Elba in visita alla sede del Parco Nazionale Arcipelago Toscano all’Enfola. Mentre lunedì 10 agosto è previsto il suo arrivo a Capraia. Ci sarà l’incontro con il sindaco e presidente della Provincia di Livorno, Marida Bessi, per inaugurare il nuovo Centro di Educazione Ambientale ed Info Point dell’Osservatorio Toscano per la Biodiversità, realizzato alla Salata e dedicato alle eccellenze ambientali ed archeologiche dell’isola.Continuerà il suo tour raggiungendo l’Isola di Pianosa, per poi trasferirsi all’Isola di Montecristo e fare successivamente rientro a Roma. Sembrerebbe quindi un pit stop in lavanderia non per andare in vacanza ma per continuare i suoi impegni istituzionali.