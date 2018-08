Martedì 7 Agosto 2018, 18:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Specchi di sorveglianza o telecamere interne per il controllo delle terapie riabilitative sui minori con disabilità»: sono le misure che propone il ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana dopo il caso del fisioterapista arrestato in flagranza per abusi su minori in un centro di riabilitazione per bimbi autistici a Posillipo. «Da padre, prima ancora che da ministro, mi metto nei panni di tutti i genitori, in particolar modo - sottolinea il ministro - padri e madri di bimbi con disabilità. Sono vicino ai ragazzi e ai genitori coinvolti in questa drammatica vicenda e ringrazio la Squadra Mobile per l'operazione messa in campo»