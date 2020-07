Il padre fu il primo medico a morire di covid-19 in Italia, Massimo si laurea in medicina e dedica la tesi al papà

Ultimo aggiornamento: 10:56

Si. Massimo Stella è il figlio di Roberto Stella, primolo scorso 11 marzo. Il figlio ha dovuto affrontare il calvario della malattia del padre, la paura del contagio, ma in tutto questo ha trovato la forza di studiare e portare a termine il suo percorso di studi.Massimo si è laureato in medicina e la tesi ha deciso di dedicarla al papà che aveva come grande desiderio di vederlo laureato e che oggi sarebbe stato profondamente fiero di lui. La scomparsa di Massimo aveva molto turbato sia i pazienti che i colleghi, tanto che l'ordine dei medici di Varese lo aveva ricordato con una nota.Ora Massimo vuole seguire le orme del padre e specializzarsi in cardiologia. A lui il presidente della Regione Attilio Fontana ha dedicato un augurio sui social: «Complimenti Massimo, neo dottore in medicina e chirurgia con 110 e lode. Ero amico del tuo papà, Roberto Stella, presidente dell'Ordine dei medici di Varese e punto di riferimento per la comunità, mancato per il Covid agli inizi di marzo. A lui Massimo ha dedicato la laurea. Abbiamo bisogno di bravi nuovi medici, come lo è stato il tuo papà che sono certo da lassù è orgoglioso di te».