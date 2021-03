Il poliziotto aiuta la vecchina a trasportare il carrello della spesa, la foto che commuove il web

Stefano non ci ha pensato un attimo. Ha fatto accostare la macchina di servizio. Dall’auto il poliziotto aveva visto una vecchina ricurva che si era fermata a riposarsi cercando di recuperare il fiato per proseguire il suo cammino. È sceso, si è avvicinato all’anziana e si è caricato delle buste e del carrello della spesa portandoglieli fino a casa. Un gesto di generosità nei confronti di una signora anziana che non ce la faceva più a trascinare quel peso lungo un strada in salita. È accaduto a Montemarciano, in provincia di Ancona. Protagonista una pattuglia della polizia stradale di Ancona che si trovava a passare da lì durante un normale servizio di pattugliamento del territorio. La vecchina è stata scortata fino alla sua abitazione dal poliziotto. La dolcissima scena è stata immortalata da un cittadino ed è stata condivisa sui social da un consigliere comunale. La foto è stata poi postata anche sulla pagina Facebook ufficiale della Polizia di Stato ricevendo centinaia di like. Il sindaco del Comune di Montemarciano ha promesso che inviterà i due poliziotti della pattuglia per ringraziarli dello slancio di generosità che hanno avuto nei confronti della signora.

Ultimo aggiornamento: 18:42

