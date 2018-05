La strage del viadotto, parla il mediatore: «La bambina giù senza un urlo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 22 Maggio 2018, 11:12 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 11:39

Sette ore e mezza di trattativa, sapendo già che sarebbe stato inutile. Fausto Filippone, il papà assassino, aveva deciso sin dal primo momento che doveva finire nell'unico modo possibile, attraverso l'espiazione e la morte. Il professor Massimo Di Giannantonio, ordinario di psichiatria all'università di Chieti, era a un metro da lui, su quel cavalcavia, insieme con il maresciallo dei carabinieri Alessio D'Alfonso: hanno tentato ogni strada per convincerlo a non saltare giù. «Ma la sua capacità di ascoltare era molto ridotta - spiega lo psichiatra - In quel momento pensava solo all'enormità del gesto che aveva compiuto e a come trovare il coraggio per finirla».«Ha detto che era un uomo felice e che aveva una vita serena, ma che qualcosa era cambiata 15 mesi fa, quando ha avuto un forte trauma. Non ha detto altro, non ha aggiunto quale sia stato l'evento distruttivo».«Quando la pattuglia della Polizia stradale è arrivata sul posto ha visto la bambina sospesa nel vuoto accanto a lui, ma era come stordita, in totale stato di choc. In piedi sul vuoto, con una condizione emozionale di tipo inibitorio. E quando lui l'ha spinta giù non ha fatto un urlo, niente».«In realtà, quando esiste una pulsione suicidaria così violenta, così forte, che si rivolta contro gli affetti più cari e diretti e si carica con questa autodistruttività contro se stessi, siamo nel campo della patologia psichiatrica più estrema, sulla quale l'intervento terapeutico è in qualche modo inefficace. La cosiddetta normalità di questa persone è una normalità apparente. Non appena l'ho visto, ho avuto subito la sensazione che l'epilogo fosse già scritto».