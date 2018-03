Il supermarket della droga e i volantini: «Prendi tre, paghi due»

Sabato 17 Marzo 2018, 18:31 - Ultimo aggiornamento: 17-03-2018 18:46

«Sei in cura al? Per te, prezzi speciali e trattative riservate. Porta un amico ed avrai un gentile». Recita così, testualmente, ilsequestrato dai carabinieri ai tre marocchini diarrestati per spaccio di cocaina e hashish in concorso aggravato e continuato.I tre pusher sono due fratelli, Mohammed En Naji di 30 anni e Kamal En Naji di 22, e la moglie di quest'ultimo, Sofia Taouil di 22, accusati di aver smerciato sostanze stupefacenti da gennaio a dicembre 2017 nei comuni di Agna, Monselice, Tribano, Conselve e Bagnoli di sopra. Nel loro mirino c'erano soprattutto iper uscire dal tunnel della droga, che finivano per cedere alla tentazione e vanificare il loro percorso di disintossicazione.Nel volantino c'era anche il: 50 euro al pezzo per la cocaina e 10 euro al pezzo per l'hashish, con sconti progressivi e omaggi in caso di acquisti più consistenti. «Prendi al volo l'affare», si legge ancora nel volantino della «famiglia Corolla», nome in codice dei tre pusher.