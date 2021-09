Ilaria Brunelli, consigliera comunale del centrodestra: «Preferisco morire di Covid che vaccinarmi»

«Preferisco morire di Covid, che piegarmi al vostro ricatto». Lo ha scritto su Facebook una consigliera comunale della maggioranza di centrodestra a Bassano del Grappa (Vicenza), Ilaria Brunelli, esprimendo così il suo no ai vaccini e all'estensione del Green pass. Il messaggio - riportano i quotidiani locali - oltre a commenti pro e contro in rete ha suscitato polemiche a livello politico, con le forze di opposizione che chiedono al sindaco, Elena Pavan, di dissociarsi e di «cacciarla».

«Mesi fa - scrive Brunelli, rivolgendosi al Governo, ai presidenti di Regione e ai loro seguacì - valutavo l'idea di vaccinarmi. Ma l'aggressività e la coercizione che adottate sono così abnormi che ho deciso che non mi vaccinerò per nulla al mondo. Lo faccio per me, ma soprattutto per gli adolescenti e i giovani a cui il vostro farmaco fa più male che bene».

Il Partito Democratico di Bassano ha diffuso un comunicato nel quale chiede al sindaco di «cacciare Brunelli dalla sua maggioranza qualora la consigliera non chieda scusa e non rettifichi le sue dichiarazioni».