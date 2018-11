Ilaria Cucchi da Fabio Fazio ammette: «Ho paura»

Domenica 4 Novembre 2018, 22:07 - Ultimo aggiornamento: 04-11-2018 22:34

Ilaria Cucchi lo ammette: «Ho paura». Ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che che Fa”, la sorella di Stefano, parla delle numerose minacce ricevute dopo la svolta nel caso della morte di suo fratello: «Mi rivolgo a chi continua a insultarmi e minacciarmi e a chi vuole far passare il concetto che io e l'avvocato Anselmo siamo il partito antipolizia. Noi abbiamo fiducia e stasera voglio esprimere il mio ringraziamento alla squadra mobile di Roma per le indagini svolte sul caso di mio fratello e agli agenti del Commissariato di Porta Maggiore dove ormai mi reco ogni giorno presentare denunce contro queste continue minacce».Ilaria Cucchi, ospite di Fabio Fazio con l'avvocato Fabio Anselmo, a proposito delle minacce ricevute via social e che l'hanno spinta a presentare ancora ieri altre quattro querele, ha parlato di «un meccanismo stranissimo: abbiamo sempre ricevuto insulti diretti a Stefano. Oggi che nelle aule di giustizia la verità è entrata forte e chiara, gli insulti sono alla sua famiglia, a me». E ha ribadito di aver «paura».