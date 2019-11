Ilaria Cucchi querela Salvini: è uno speculatore, ora basta

Ilaria Cucchi dice che la querela per Salvini sta arrivando. L'ex ministro, per la sorella di Stefano Cucchi, «fa speculazione su mio fratello, sono stata accusata io di fare questo, ma lui è uno sciacallo. Fa politica di basso livello sulla morte di mio fratello e sulla nostra storia».

Migranti, Salvini indagato di nuovo per sequestro di persona per il caso Open Arms

Intervistata ieri sera durante il programma Lavori in Corso in onda su Radio Radio e Radio Tv attacca il capo della Lega perché «arriva al punto di parlare ancora di droga nel momento in cui sono state emesse le sentenze di condanna per omicidio dopo dieci anni dalla morte di mio fratello - ha aggiunto - Ma che ci vuole dire, che i drogati devono essere uccisi? Secondo me lui è completamente fuori dal mondo. Il giorno della sentenza mia madre che sta molto male è rimasta tantissime ore in quella udienza ad aspettare la pronuncia».

«Mio padre è una persona talmente per bene e onesta che a pochi giorni dalla morte di Stefano ha denunciato suo figlio per aver trovato un quantitativo di droga nella sua abitazione di Morena. Questa è la nostra famiglia. Anche io da madre, ho paura della droga, anche io sono contraria, ma qui parliamo di omicidio preterintenzionale e non di droga. Matteo Salvini piuttosto che preoccuparsi del nostro processo si preoccupi di casa sua, pensi a loro, non alla mia famiglia. Mio fratello non è morto perché drogato, è chiaro a tutti fuorché a Salvini che ripete sempre le stesse cose... probabilmente sarà ancora sotto gli effetti del mojito. La querela è in via di presentazione. Non tollero più nulla, adesso basta - ha concluso Ilaria Cucchi - Sono in tante le persone che ci devono chiedere scusa. Salvini sembra il degno erede di Giovanardi».

«Se la politica mi attrae? Quella che mi piace e che voglio fare è quella che ho fatto in questi dieci anni quella vera, quella sul campo, non quella che parla alla pancia della gente. Quella che torna interessarsi al tema dei diritti umani».

«Ci dobbiamo battere per i nostri figli per consegnargli una società migliore, in cui non si scenda a compromessi sui diritti umani» ha aggiunto. Rispetto a una sua eventuale candidatura a sindaca di Roma, Cucchi ha ricordato quanto avvenuto qualche anno fa: «Io quella volta lanciai un appello, che ero pronta a presentarmi come sindaco di Roma purché tutti i partiti facessero un passo indietro - ha detto - Più una provocazione che altro, infatti sono rimasta a casa. Se succedesse adesso? Ora penso a godermi questo momento di riconciliazione con me stessa. Avevamo ragione noi, valeva la pena andare avanti, faccio ancora fatica a pensare che ce l'abbiamo fatta».

Ultimo aggiornamento: 10:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA