Iliad down in tutta Italia: cosa sta succedendo. Segnalazioni per il malfunzionamento della connessione internet

Iliad, rete dati down questa mattina in tutta Italia. In diverse aree del nostro paese, da Nord a Sud, migliaia di utenti hanno segnalato un disservizio alla rete 4G, con l'impossibilità di navigare sul web o utilizzare app che richiedono l'utilizzo della rete dati.

Il malfunzionamento è durato circa due ore ed ha interessato anche il sito web di Iliad, che risultava irraggiungibile. Numerose le segnalazioni sui social degli utenti della compagnia telefonica, che aveva confermato: «Si tratta di un problema tecnico generale, la connessione sta riprendendo e siamo al lavoro per risolvere tutto il prima possibile». Il disservizio è stato poi risolto.

Ultimo aggiornamento: 17:37

