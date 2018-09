Ilva, assunti subito 10.100 lavoratori. Impegno ArcelorMittal sugli esuberi

Mercoledì 5 Settembre 2018, 18:54 - Ultimo aggiornamento: 05-09-2018 20:46

Si tratta ancora sull'Ilva. La cordata guidata da ArcelorMittal si impegna a formulare «una proposta di assunzione» ai lavoratori dell'acciaieria di Taranto in esubero rimasti «non prima del 23 agosto 2023», che non abbiano già «beneficiato di altre misure o opportunità», come l'incentivo all'esodo, e non abbiano «già ricevuto una proposta di assunzione presso un'affiliata». Così si legge nella bozza di accordo sull'Ilva sul tavolo al ministero dello Sviluppo economico. Si tratta dei uno dei punti dirimenti chiesti dai sindacati, la garanzia della piena occupabilità dei 14mila lavoratori attuali al 2023. La cordata guidata dal gruppo indiano prevede 10.100 assunti entro il 31 dicembre 2018 più 200 da assumere entro il 2021, secondo quanto riferiscono fonti sindacali.Il dossier Ilva è tornato oggi sul tavolo del Ministero dello sviluppo economico, dove si tenta di trovare una soluzione alla lunga crisi dell'azienda siderurgica italiana. A portare avanti le trattative davanti al ministro Luigi Di Maio, l'azienda e i sindacati.Le posizioni, secondo i sindacati, restano distanti. «Allo stato attuale siamo lontanissimi da un accordo»: così la segretaria generale della Fiom-Cgil, Francesca Re David. «Bisogna vedere quali modifiche sostanziali sono sul tavolo. Continuiamo a chiedere che non ci siano esuberi, che ci sia piena occupazione e che ci sia pieno riconoscimento dei diritti salariali e sindacali. Nessuno di questi punti è garantito». «Nei primi testi consegnati le distanze sono ancora molto rilevanti, ma andiamo avanti», afferma il segretario generale della Fim-Cisl, Marco Bentivogli. Per il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella,l'unica apertura «è che da 10.000 passerebbero a 10.300 le persone da assumere». Al momento, secondo Palombella «non ci sono le condizioni perarrivare in tempi brevi a formulare un'intesa» e il clima che si respira nella riunione «è pesante, ma noi non abbandoneremo il tavolo e andremo avanti per tutto il tempo necessario».Sono 300 in più gli occupati previsti dalla bozza di verbale di accordo per l'Ilva di cui si sta discutendo al Mise. Nel piano occupazionale originario, infatti, i lavoratori riassunti da ArcelorMittal erano 10mila su 13.500, mentre nella bozza di oggi compare il numero 10.300 assunti entro il 2021, da ripartire in 10.100 al 31 dicembre 2018 e 200 entro al 31 dicembre 2021.Secondo quanto appreso dal segretario della Fiom di Genova, Bruno Manganaro il ministro Luigi Di Maio «auspica un accordo su Ilva entro il 7 settembre». Entro quella data il Governo dovrà decidere se attuare la procedura di autotutela per annullare la gara. «Se non ci sarà un intervento forte del governo, che al momento non c'è stato, la vedo difficile», commenta il segretario dei metalmeccanici genovesi della Cgil.