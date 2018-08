«Ilva, cassa azzerata a settembre si chiude»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 2 Agosto 2018, 08:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Uno scenario alternativo alla vendita ad ArcelorMittal, almeno al momento non c'è. Neanche i commissari straordinari dell'Ilva sanno misurare i costi di un'eventuale chiusura o nazionalizzazione. «Se verrà richiesto, faremo le valutazioni del caso», ha risposto Enrico Laghi nel corso di un'audizione in commissione Industria al Senato. Anche calcolare le probabilità che salti la vendita, non è qualcosa alla portata dei commissari: «Molte ragioni potrebbero portare una conclusione non positiva del contrario». Nessun commento anche sui rilievi dell'Anac. Ma per il resto, il quadro economico e finanziario è ben chiaro a Enrico Laghi. E per quanto abbastanza noto, la conferma non è confortante: a settembre, e quindi proprio in coincidenza della nuova scadenza per il subentro di ArcelorMittal, «si stima l'azzeramento della cassa» dell'Ilva, è scritto a chiare lettere nella documentazione dei commissari Ilva portata in audizione. Niente più risorse per pagare dipendenti e fornitori e quindi per continuare a produrre. Ma nelle slide c'è scritto anche di più: a dicembre la cassa segnerà -132 milioni. Lo scaduto fornitori ammonta invece a circa 30 milioni, di cui solo il 10% è superiore a 60 giorni. Questi numeri dicono da soli quanto sia urgente un accordo con il governo sul piano ambientale e con i sindacati, ancora in attesa di una convocazione, sul fronte occupazionale. Non è infatti ipotizzabile un nuovo rinvio per la chiusura definitiva del contratto senza che scenda in campo il governo, almeno con un prestito ponte da 200-300 milioni di euro.