Quando si parla dell’Ilva di Taranto, i media hanno messo spesso evidenziato come si devono coniugare due sacrosanti diritti: quello al lavoro e quello alla salute. I due fronti sono chiari. Da un lato c’è chi sostiene la necessità mantenere in vita la fabbrica, con sistemi moderni e più ecologici, ed effettuare in parallelo la bonifica. Dall’altro c’è chi invece vuole riconvertire, i Cinquestelle e il governatore Emiliano, e sostanzialmente chiudere per effettuare solo la bonifica.Per capire, senza cadere nell’agone ideologico e politico, quale sia la vera incidenza dei tumori sul Comune di Taranto e sulla sua provincia bisogna guardare i dati disponibili ottenuti dal Registro Tumori, certificati dall’Airtum e disponibili sul sito dell’Airc, l’associazione della ricerca contro il cancro. I dati sull’incidenza dei tumori dicono che sia per il comune che per la provincia i numeri sono leggermente superiori alla media nazionale ma assolutamente in linea e in alcuni casi anche più bassi rispetto ad altre area a forte industrializzazione. Vediamo il dettaglio del Rapporto 2017. Prima il Comune. Gli uomini 0,5%, media nazionale 0,47%, media aree industrializzate 0,5%. Le donne: 0,37% , 0,34% e 0,37%. Passando alla Provincia la situazione migliora. Per gli uomini: 0,44%, 0,47%, 0, 51%. Mentre per le donne le percentuali ufficiali sono: 0,33; 0,34% e 0,37%. È da queste cifre che si deve partire se si vuole affrontare scientificamente il dibattito.Il rapporto segnale che la percentuale è più elevata nelle aree immediatamente limitrofe alla fabbrica ,che saranno oggetto di bonifica, per poi diminuire progressivamente man mano che ci si allontana.«Le broncopatie cronico-ostruttive - viene spiegato - presentano criticità in termini di eccesso di mortalità nei quartieri Tamburi, 24% a Paolo VI e 26% Città vecchia-Borgo».«Il registro riporta dati aggiornati al 2012 – spiega Tiziana Spinosa, igienista che ha lavorato al piano regionale campano per Terra dei Fuochi - ma la pubblicazione conferma sostanzialmente il primo report di incidenza dei tumori maligni della provincia di Taranto presentato nel 2014 che comprendeva i casi incidenti nell’intero territorio provinciale per gli anni 2006-2008».Nel 2016 fu poi presentato un ampliamento dei risultati dell’incidenza neoplastica comprendente gli anni 2009-2011. Alcuni picchi erano già emersi nelle rilevazioni precedenti, allineando Taranto e la provincia ai dati di incidenza di malattie del pool nazionale dei siti inquinati di interesse nazionale e delle aree a più intensa industrializzazione, superando significativamente quelli raccolti dal Pool Sud dei registri tumori. «Il Comune di Taranto presenta per molte sedi tumorali eccessi più nel sesso maschile, che sulla base della letteratura depongono a favore di un presumibile coinvolgimento della condizione ambientale, lavorativa oltre che degli stili di vita – spiega Antonia Mincuzzi, medico dirigente responsabile del registro tumori di Taranto - in particolare il mesotelioma pleurico continua a presentare eccessi di rischio più elevati».L’analisi della sopravvivenza, richiede attenzione nel carcinoma dello stomaco che in entrambi i sessi risulta inferiore al dato nazionale e, riguardo al sesso femminile, per carcinoma della cervice uterina, di rene e vie urinarie, linfoma non Hodgkin e mieloma multiplo. Ma in questo caso si rimanda non alle condizioni ambientali e agli stili di vita quanto allea carenze dell’offerta sanitaria in termini di screening e di cure adeguate. «Rispetto a Terra dei fuochi – aggiunge Spinosa – la sorgente inquinante a Taranto è puntuale e mano a mano che ci si allontana dal sito calano gli effetti delle polveri sottili e dei metalli pesanti. Purtroppo si tratta di zone che sono state assorbite da processi di industrializzazioni nel dopoguerra e dunque all’interno di zone urbane. Come è avvenuto a Bagnoli. In Australia, a Sidney, non ci si fa il bagno a mare ma la città è tecnologicamente avanzata ed è stata progettata per accogliere gli insediamenti produttivi. Qui bisognerebbe riconvertire alcune funzioni di città e delocalizzare alcune funzioni urbane».Insomma, vivere a Taranto non è come risiedere sulle colline del Chianti e tantomeno soggiornare sulle ridenti coste del Cilento. Ma tutta l’Italia industrializzata, in particolare il Nord ricco e produttivo, fa in realtà i conti con un impatto dell’inquinamento sulla Salute dei cittadini in rapporto ai vantaggi in termini socio economici. «La domanda da cui partire – avverte Maria Triassi, direttore del dipartimento di Igiene e sanità pubblica dell’Università Federico II – è, quanto è importante l’impatto dell’ambiente sulla salute? L’esposizione ambientale si stima che provochi in maniera più o meno diretta 13 milioni di morti l’anno, nel mondo assorbendo il 23% di tutte le morti per tutte le cause e il 24% delle patologie. Riguardo all’Ilva di Taranto, si tratta dello stabilimento siderurgico più grande d’Europa».Un altro aspetto importante, nell’analizzare le cause, è la cosiddetta deprivazione sociale: «Abbiamo studiato più di 320.000 persone di cui si sono trascurate le abitudini di vita – conclude Triassi - variabili che possono essere assorbite dalla deprivazione socioeconomica».A Taranto città si trovano risultati di correlazione deboli tra rischio di morte per cause naturali, cause respiratorie e cardiovascolari rispetto all’incremento di polveri sottili e di ossido di azoto. Mentre questo rapporto diventa molto più forte in alcuni quartieri (Borgo e Tamburi) che sono particolarmente interessati dal fenomeno dell’inquinamento dell’aria e dalle emissioni dagli impianti industriali. In ogni caso nelle popolazione più deprivate socialmente assistiamo sempre ad un aumento di mortalità e incidenza di malattie. Eccessi nelle classi più svantaggiate dell’ordine del 20%. Così anche i cittadini di Massafra e Statte sono investiti dai maggiori fenomeni di inquinamento».