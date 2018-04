Mercoledì 11 Aprile 2018, 20:20 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2018 20:20

Ilva: trattativa tra i sindacati e Arcelor-Mittal ancora in stallo. La proposta presentata dalla cordata al ministero dello Sviluppo economico è, secondo la Fiom, "inaccettabile". ArcelorMittal "ha espresso nuovamente la sua disponibilità ad assumere dalla procedura 10mila lavoratori che dovranno ridursi a un numero pari a 8.500 unità per l'anno 2023 attraverso un programma di terziarizzazioni di alcune attività", spiega la sigla delle tute blu. Inoltre, prosegue la Fiom, la cordata, "anche se in modo molto confuso e approssimativo, ha illustrato come intenderebbe procedere sia per quanto riguarda la continuità aziendale, che non intende mantenere, sia per quanto riguarda i premi aziendali di produzione e di produttività e la quattordicesima mensilità. Su questo argomento l'azienda vorrebbe trasformare questi premi, quattordicesima compresa, in premi completamente variabili". Una proposta che "determinerebbe per i lavoratori una perdita economica di circa 4-5mila euro annui, condizione per noi assolutamente inaccettabile"."Non accetteremo né esuberi né licenziamenti", spiega il leader della Fim Cisl, Marco Bentivogli, chiedendo soluzioni occupazionali che garantiscano tutti. "I lavoratori – ha aggiunto – devono mantenere tutte le condizioni attuali in termini di anzianità aziendale, in termini di professionalità e soprattutto in termini retributivi, sia per quello che riguarda il contratto nazionale sia per quello che riguarda la salvaguardia di ciò che prendono attraverso il contratto di secondo livello. Le condizioni per i lavoratori devono rimanere invariate".Arcelor Mittal si è resa comunque disponibile a presentare uno schema dettagliato nel prossimo incontro di venerdì al ministero, che sarà "più tecnico e riguarderà la contrattazione di secondo livello", aggiunge Bentivogli. Poi si affronteranno il nodo dell'occupazione, il piano ambientale e la questione degli investimenti.