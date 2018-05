Venerdì 11 Maggio 2018, 08:34 - Ultimo aggiornamento: 10 Maggio, 20:22

Le trattative tra ArcelorMittal e sindacati sul piano industriale per Ilva sono saltate e il dossier passa ora al prossimo Governo. Lo ha confermato il ministro uscente dello Sviluppo economico Carlo Calenda.Le organizzazioni dei lavoratori avevano rigettato in mattinata una proposta del ministro per l'assunzione di 1.500 lavoratori Ilva attraverso Invitalia. Poi Fiom-Cgil e Uilm hanno definito Calenda "abusivo", perché l'Esecutivo di cui fa parte è dimissionario. "A quel punto Calenda si è alzato e se ne è andato", ha detto una fonte sindacale all'agenzia Reuters, secondo cui la Fim-Cisl era favorevole invece a continuare il negoziato e a modificare il testo."Per sbloccare il negoziato il Governo ha proposto uno schema di accordo tra le parti che assicura occupazione a tempo indeterminato per tutti i lavoratori attualmente in amministrazione straordinaria alle stesse condizioni economiche e normative attuali", ha detto Calenda in una nota, in cui non si fa riferimento però alla proposta di far intervenire Invitalia."Oltre a tutto questo l'amministrazione straordinaria si è esa disponibile a mettere in campo un piano di incentivi ll’esodo fino a 200 milioni di euro. I sindacati hanno deciso di non aderire alle linee guida dell’accordo proposto - ha scritto Calenda -. A questo punto il dossier passa al nuovo Governo".ArcelorMittal, che guida il consorzio Am InvestCo, intende assumere 10mila dei 14mila attuali dipendenti del più grande gruppo siderurgico italiano. Ma i sindacati e il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano contestano la decisione. L'accordo con i sindacati è vincolante per la finalizzazione della vendita di Ilva ad ArcelorMittal, che ha già ottenuto il via libera dell'Antitrust Ue.Calenda aveva proposto che Invitalia, agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, creasse una nuova società prendendo in carico 1.500 dipendenti, impegnati in attività che altrimenti sarebbero gestite in outsourcing da ArcelorMittal, come mense, vigilanza, trasporto e altri servizi accessori.Finora oggi il Governo ha finanziato Ilva in amministrazione straordinaria con circa 900 milioni di euro. L'offerta di ArcelorMittal prevede investimenti per 2,4 miliardi a cui si aggiungono 1,8 miliardi di prezzo che servono anche a rimborsare lo Stato e l'indotto. Calenda ricorda che ci sono due rischi: il primo è relativo all'esaurimento della cassa di Ilva previsto per il mese di luglio; il secondo è la rinuncia di ArcelorMittal alla condivisione dell'accordo sindacale che consentirebbe all'Ilva di Taranto di procedere direttamente alle assunzioni, superando la necessità dell'accordo.