Martedì 5 Giugno 2018, 08:31 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2018 08:31

dal nostro inviato a Taranto«O l'acciaio o la vita devi scegliere» dice la scritta spray dinanzi la parrocchia di San Francesco de Gironimo. È il quartiere Tamburi, quello più vicino agli altoforni dell'Ilva. Da qui lo stabilimento sembra di poterlo toccare e ne senti l'odore. Sotto una finestra nelle case rosse di un paio di piani, è sigillata una specie di lapide. C'è scritto: «Ennesimo decesso per neoplasia polmonare, marzo 2012». Qui l'Ilva è un dramma. Ma sempre qui, molti giovani fanno gli operai all'Ilva. L'acciaieria è una croce e delizia che fa paura. Salvatore De Giorgio ora è in pensione. La sua vera casa è ancora a Tamburi, ma si è trasferito in un altro quartiere. Spiega: «Ero in via De Vincentis, a 200 metri dai parchi dei fanghi e delle ceneri mortali. Il medico mi disse vai via prima che accada l'irrimediabile. Ora sono al quartiere Lizzano, mentre ho casa di proprietà a Tamburi. E ci torno a vedere come vanno le cose».Dici Tamburi e non puoi non fare tappa da Ignazio D'Andria. Il suo «MiniBar» in piazza Gesù Divin Liberatore è un punto di incontro e confronto, il tam tam della città e la sua fabbrica. Ignazio sorride dietro il suo pizzetto brizzolato, professa il suo «amore per Taranto». È uno dei promotori del progetto «Preventour» per raccogliere fondi a favore del reparto di pediatria dell'ospedale Santissima Annunziata. «Si ammalano troppi bambini di leucemia» dice. E ripete il suo slogan di accoglienza e invito a contribuire: «Ie jesche pacce pe te». Esco pazzo per te. Un'ottantina di mamme e padri si sono riuniti nell'associazione «Genitori tarantini». Loro la fabbrica vogliono chiuderla. Dice Enza: «Ho perso mio fratello e faceva l'operaio all'Ilva. Tanti che vi lavorano rischiano infortuni, o si ammalano di tumori come tanti che vivono vicino allo stabilimento». Vorrebbe chiudere l'Ilva anche il Comitato liberi e pensanti. È nato sei anni fa per iniziativa di Cataldo Ranieri, allora operaio dell'Ilva, in polemica con i sindacati. Vi fanno parte operai, pensionati dell'Ilva, professionisti, donne. Il Comitato liberi e pensanti, non è un mistero, è stato lievito principale delle candidature e dei tanti voti dei 5 Stelle a Taranto. Vincenzo De Marco, l'operaio-poeta come lo chiamano da queste parti, lavora all'Ilva da 17 anni. Simpatizza per il Comitato, anche se non ne è iscritto, e dice: «Ho visto morire almeno quattro colleghi. Tanti hanno brindato quando la fabbrica venne dissequestrata. Si torna a lavorare, meno male. Fu questo il commento. Ma non a rischio, non rimettendoci la pelle».Gli ultimi dati del registro tumori della Asl tarantina parlano di 21.313 nuovi casi di cancro in sette anni. «Presumibile il coinvolgimento ambientale e lavorativo» ha scritto Antonia Mincuzzi, responsabile del registro tumori. Era di Tamburi anche l'operaio morto 18 giorni fa mentre lavorava ad una gru nell'area del porto gestita dall'Ilva. Si chiamava Angelo Fuggiano, aveva 28 anni. Lavorava alla ditta di Carpenteria Ferplast. È una delle 346 ditte che lavorano con l'indotto dell'Ilva. Pulizie, manutentori, edilizia, carpentieri, trasporti, elettricisti: il panorama è ampio, Occupano un totale di circa 7.600 persone. Pietro Lacaita, titolare di una ditta metalmeccanica, ha annunciato il licenziamento collettivo dei suoi 119 operai. Dice: «Mi trovo in questa situazione perché vanto crediti che non riesco a riscuotere dall'Ilva e l'incertezza sul futuro dello stabilimento non giova».