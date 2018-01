Dal titolo iridato di karate al tumore: Mario, ex operaio Ilva, morto a 39 anni

Domenica 14 Gennaio 2018, 21:01 - Ultimo aggiornamento: 14-01-2018 22:19

Un'intera città è in lutto per ladi, 39enne exche aveva scoperto di essere stato colpito da unnel 2008, appena un anno dopo aver conquistato il titolo di. Mario, che già nel 2005 aveva scoperto di essere affetto dalla sclerosi multipla, aveva raccontato la propria vicenda a, durante la trasmissione 'I dieci comandamenti'.È proprio il conduttore ad annunciare la notizia della morte di Mario, su Facebook: «Non avrei mai voluto che mi giungesse, ma lui con lo stesso spirito da lottatore aveva combattuto la malattia. La tua voce era diventata quella di tua moglie Felicetta, ma io continuerò a portarla nel cuore». La malattia, infatti, aveva fatto perdere completamente la voce a Mario ed era stata la moglie a farsi portatrice delle sue istanze, dalla lotta per la sopravvivenza a quella per il lavoro in una città martoriata come quella pugliese.