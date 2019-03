Imane Fadil, la verità sulla morte dai prelievi: «Nessuna traccia di radioattività negli organi»

Si tratta di un'importante svolta nell'inchiesta del procuratore aggiunto di Milano, Tiziana Siciliano titolare dell'inchiesta per omicidio volontario contro ignoti per la morte sospetta dell'ex modella che ha svelato il 'Bunga bungà nella villa dell'ex premier Silvio Berlusconi. Questo dato scientifico fa cadere definitivamente l'ipotesi che Imane Fadil sia morte per avvelenamento da radioattività. Restano in piedi le altre due ipotesi: avvelenamento da metalli o morte per malattia rara.

«Le abbiamo cercate, ma non abbiamo trovato nulla», che possa ricondurre ad antimonio, cadmio, molibdeno e cromo trovato nel sangue trasfuso due volte e nelle urine. Alcune sostanze, in forma di sale, non sarebbero così difficili da reperire, ma nulla è stato trovato che possa far ipotizzare che la giovane, che ha svelato ilnella villa dell'ex premier Silvio Berlusconi, possa aver volontariamente assunto queste sostanze.«Il suo stile di vita non giustifica valori particolari di metalli», non anomali per chi lavora per anni a contatto con certe sostanze. Sulla morte sospetta, su cui indaga la procura di Milano con l'ipotesi di omicidio volontario contro ignoti, restano aperte tre ipotesi: il decesso legato alla presenza di elementi radioattivi (strada che potrebbe essere abbandonata con l'arrivo nel pomeriggio dei dati tecnici), la morte per avvelenamento da metalli o una malattia rara.I prelievi sulla salma di Imane Fadil, testimone chiave dei processi Ruby, alla ricerca di eventuali tracce di radioattività sono terminati dopo un lungo lavoro da parte degli super esperti di fisica nucleare e dei vigili del fuoco guidati dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo. Gli esiti sono stati affidati a due esperti del Dipartimento di fisica dell'università Statale di Milano, che successivamente dovrebbero essere riconfermati dall'istituto Enea a Roma, confermano fonti della Procura.L'operazione iniziata ieri nel laboratorio di Medicina legale ha riguardato gli organi interni, in particolare fegato e reni, dove oltre a eventuali tracce di radioattività potrebbe essere presente la 'vera' concentrazione di metalli trovati in «valori elevati ma non mortali» nel corpo dell'ex modella morta all'Humanitas, dopo circa un mese di agonia, per cause da accertare. Gli organi, a differenza delle urine e del sangue trasfuso due volte - conservano i livelli di metalli: partendo da questi dati il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e i pm Luca Gaglio e Antonia Pavan potrebbero escludere un'ipotesi investigativa sul decesso sospetto di Imane Fadil: «se dovesse essere escluso l'omicidio per radioattività, resta l'ipotesi di morte per avvelenamento da metalli o per una malattia rara».