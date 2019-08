Domenica 25 Agosto 2019, 19:02 - Ultimo aggiornamento: 25-08-2019 22:01

Lo hanno vistoe hanno lanciato l'allarme ma per lui non c'era più nulla da fare. Colto da malore durante una battuta diha perso la vita nel pomeriggio,, di 56 anni di Trepuzzi. L’uomo, che era in spiaggia a Casalabate insieme alla famiglia si è sentito male durante la battuta diAlcuni bagnanti, accortisi che qualcosa non andava, lo hanno raggiunto e trascinato a riva. Hanno provato a salvarlo praticando il massaggio cardiaco ma non c’e’ stato nulla da fare. All’arrivo dei sanitari del 118 il 56enne era già deceduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Trepuzzi.