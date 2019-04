Immigrato trova un portafogli con duemila euro e rincorre la padrona: targa per dirgli «grazie»

Venerdì 12 Aprile 2019, 21:21 - Ultimo aggiornamento: 12-04-2019 22:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Di nome fa, di cognome Amoubhonose: in Italia assiste i clienti di un supermercato di(Brindisi) in cambio di pochi spicci.Dopo aver aiutato una donna con le buste della spesa, il giovane si è accorto che la cliente del supermarket aveva dimenticato nel carrello il portafogli: senza pensarci su due volte, hadel negozio e, dopo aver richiamato l’attenzione dell’autista, ha restituito il borsellino alla donna che, riconoscente per il gesto, gli ha donato un piccolo pensiero in denaro.La notizia è arrivata alle orecchie del, che ha voluto incontrarlo per ringraziarlo e per consegnargli una targa al merito. Sulla placca metallica è riportata una frase emblematica: «La nostra più viva e sincera riconoscenza per il bellissimo gesto.è un abbracio tramutato in parole».