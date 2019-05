Dalle prime ore di stamani, lunedì 6 maggio, è in corso una vasta operazione della polizia di Bergamo, denominata «Yuan», che ha interessato la città e la provincia di Bergamo, nonché le province di Milano e Novara. Sono state arrestate dieci persone, tra le quali alcuni pubblici ufficiali, ritenute responsabili, a vario titolo, di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale, alterazione di documenti per determinare il rilascio di un titolo di soggiorno e plurimi episodi di corruzione. Ulteriori dettagli verranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 12 in Questura.

Lunedì 6 Maggio 2019, 11:06 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2019 11:54

