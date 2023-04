Immobile e l'incidente con il tram a Roma: «Sono passato con il verde». Ma il conducente: «Nessuna infrazione, era lui che correva»

Lo scontro con il tram, la paura e ora l'indagine: ecco la versione di Ciro Immobile sull'incidente a Ponte Matteotti dello scorso 16 aprile. Versione che l'attaccante della Lazio non cambia: «Sono passato col verde, se fossi stato distratto non avrei potuto sterzare frenando immediatamente». Ieri il calciatore si è presentato dai vigili di Prati col suo avvocato, Erdis Doraci, per ribadire di essersi comportato in modo corretto nello scontro col tram. Ma anche il 55enne conducente insiste nel dire la stessa cosa: «Sono passato col verde, nessuna infrazione, era Immobile che correva».

TESTIMONI E VIDEO

A questo punto saranno decisivi i video delle telecamere della zona e le testimonianze dei passeggeri del tram. Ancora in forse quella dei tre testimoni che si erano presentati due giorni dopo l’incidente dai vigili, presentando memorie scritte, anche troppo simili. Infine si attende la perizia sui due veicoli, per capire la velocità al momento dell’impatto. In ogni caso è in ballo solo il risarcimento in sede civile dei 12 feriti, tutti lievi, comprese le bambine di Immobile. Nessun procedimento penale, solo una questione di assicurazioni.