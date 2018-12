«Fai il ballo dell'Africa». Botte e insulti ai bimbi della materna: maestra arrestata

«Perché lei non sta ferma... lei butta giù tutto. Anche quando mangia, fa il ballo dell'Africa... dell'Africa nera! Il ballo del qua qua!» dice va la maestra ad una bambina di origine nordafricana che aveva lasciato cadere del cibo mentre mangiava, a fine novembre.



Dalle registrazioni audio agli atti degli inchiesta, sottolinea il Gip, emergono maltrattamenti verbali, insulti e minacce, «che quando sono rivolti a bimbi di colore assumono inflessioni particolarmente razziste», nei loro confronti e in quelli dei genitori. «Dal Marocco, dalla Tunisia, dall'Algeria... Venite qui a fare... delle idiozie!», una delle frasi intercettate. E ancora: «Se i tuoi genitori facevano un pò di scuola erano molto più intelligenti invece di trattarti così... ti riducono come una larva, che non hai voglia di fare niente! Solo disturbare la quiete pubblica, fortuna che c'è la polizia! Al loro Paese!».

Per tre anni avrebbe maltrattato i bambini di una scuola, con violenze fisiche e verbali, umiliazioni e insulti: vessazioni che, nel caso deitra i 3 e i 5 anni, avevano riferimenti dispregiativi a sfondo discriminatorio e razziale verso i luoghi di provenienza.LEGGI ANCHEPer questo una maestra didi Imola, di 55 anni, è finita ai domiciliari, con ordinanza emessa dal Gip del tribunale di Bologna, su richiesta della Procura: l'accusa è maltrattamenti aggravati, insulti, minacce.