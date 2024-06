Omicidio Tramontano, Impagnatiello piange per il figlio ucciso: «Thiago era un freno, 37 coltellate? Un numero spaventoso»

Alessandro Impagnatiello torna in aula. L'ex barman, accusato di aver ucciso la fidanzata Giulia Tramontano mentre era incinta al settimo mese del loro figlio, terminerà oggi (10 giugno) l'esame rispondendo alle ultime domande dei suoi difensori Giulia Geradini e Samanta Barbaglia. Poi testimonieranno gli psichiatri che hanno lavorato alla consulenza difensiva, dalla quale è emerso che Impagnatiello soffre di «un complesso disturbo» con «tratti narcisistici» e «ossessivo compulsivi».

Cosa ha detto Impagnatiello

«Svelare a Giulia che la tradivo è stato l'ennesimo sintomo che la mia testa stava impazzendo, questo non vuol dire che sono pazzo, non penso di essere pazzo, ma che ero saturo di dire bugie».

Lo afferma in aula Alessandro Impagnatiello imputato per l'omicido della compagna Giulia Tramontano. Nel suo interrogatorio, iniziato la scorsa udienza, il 31enne ex barman ripete che l'annuncio della gravidanza ha innescato «un'altalena» di emozioni e la scelta di svelare la doppia relazione è dovuto all'esasperazione: «Ero un vaso completamente saturo di bugie e menzogne e non ero abituato a dire bugie. Era come se fosse strabordato qualcosa, come se dovessi svuotarlo perché qualcosa mi mangiava dentro. Non ho spiegazioni sul perché ho confessato il tradimento, così come non so perché permettevo all'altra ragazza di vedere il mio cellulare dove c'era tutta la mia vita con Giulia». «Una volta venuto a conoscenza del numero di effettive coltellate in carcere mimai il gesto con la mano. Non mi capacito di come sia potuto accadere», ha detto.

In lacrime per il figlio: «Era un freno»

«Il bambino che sarebbe arrivato...». Si incrina la voce di Alessandro Impagnatiello, accusato dell'omicidio della compagna Giulia Tramontano, quando ricorda Thiago, il figlio mai nato. Diversamente dalla scorsa udienza, l'imputato appare emozionato, più coinvolto nel ricostruire quanto accaduto prima del delitto. In aula, interrogato dalla difesa, sta ricostruendo la vacanza a Ibiza con la compagna, l'ipotesi di trasferirsi in Spagna «nei prossimi cinque anni». Il viaggio nell'isola spagnola ha permesso «a me e Giulia di ritrovarci, ho ritrovato Giulia e mi sono staccato anche visivamente dall'altra... poi siamo tornati a Milano» e le «curve brusche» nella vita dell'ex barman, già padre di un altro bambino (anche parlando di lui si commuove e piange), sono ricominciate.



«La prima gravidanza (da una relazione precedente, ndr) è stata una spinta, alla seconda (con Giulia, ndr) è come se nella mia testa potessimo fare dei passi indietro: l'obiettivo di acquistare casa sarebbe saltato, l'obiettivo della mia promozione sarebbe stata messa in dubbio, come rallentare la strada che avrei voluto fare. Chiesi a Giulia di rimandare di un anno, ottenuta la promozione avrei lavorato solo in orario diurno e avremmo avuto una posizione economica migliore». Nel suo interrogatorio ricorda come Giulia desiderasse quel bambino: «Sì, lo voleva ma nelle primissime settimane condizionata dalle mie reazioni altalenanti aveva preso in considerazione l'idea di abortire» e svela come il nome Thiago «era uno dei probabili nomi, era tra le mie preferenze e a Giulia dispiaceva meno di altri». Dal banco degli imputati ribadisce che la 29enne «era la donna con cui volevo passare la vita. Dopo un mese e mezzo che conoscevo Giulia ho pensato 'è lei'" e quando Impagnatiello rivela che ha già un figlio, lei risponde "'Io voglio te e tutto quello che ti circonda'" e con il piccolo era riuscita a creare da subito un rapporto di complicità.

Il quadro e la vacanza in Spagna

«Quel quadro fu un regalo perché la foto ci piaceva particolarmente, rappresentava un bel momento per me, il momento di ritrovare nuovamente la mia strada con Giulia. Rivedevo Giulia». Così Impagnatiello ha raccontato della grande foto della coppia scattata in Spagna poche settimane prima del delitto e appesa a una parete della loro abitazione a Senago. «Anche se in questi mesi, poi, mi sono reso conto che a Giulia ho dato parecchia sofferenza che non vedevo. Non le ho dato le attenzioni e la cura che volevo darle. Però in quel momento ho ritrovato Giulia. Le regalai questo quadro - ha continuato -, una nostra foto abbastanza grande che simboleggiava un momento per noi bello e importante».

Alla domanda della difesa se durante quella vacanza aveva sentito l'altra ragazza con cui aveva una relazione parallela, il 31enne ha risposto: «No. Le dissi che andavo con amici. L'ennesima menzogna. Le dissi che non volevo sentirla. Infatti i primi giorni di vacanza mi scriveva ma io non le rispondevo. Mi ero dimenticato di lei in quei giorni. Non la cercavo, non le scrivevo, non le rispondevo. Allontanarmi da lei in quella occasione mi riuscì. Poi purtroppo tornammo a Milano e ricaddi» e quindi la rivide. L'uomo rispondendo all'avvocato Samanta Barbaglia, che lo difende con Giulia Geradini, ripercorrendo la sua vita passata, prima di conoscere Giulia e parlando dai suoi famigliari, non è riuscito a trattenere la lacrime.

La mamma di Giulia: basta bugie

«Il mondo già non è stato un posto giusto e all'altezza di queste due vite. In tutto questo orrore però ora è tempo che sia fatta giustizia e la giustizia in questo caso è una pena esemplare». Lo scrive su Instagram Loredana Femiano, mamma di Giulia Tramontano, nel giorno della nuova udienza del processo a carico di Alessandro Impagnatiello per l'omicidio pluriaggravato della 29enne incinta al settimo mese. «Cara Giulia - ha poi aggiunto -, non è più tempo di orrore, non è più tempo di bugie, di egoismo e di cattiveria. Chiunque ti abbia incrociato nel percorso della vita, conserva oggi un dolce ricordo che resterà un segno indelebile nella sua anima».