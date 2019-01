LE PIÙ CONDIVISE

AMARA SORPRESA Rissa durante l'orgia: poliziotto trova sua moglie Quando il gatto non c'è, i topi ballano. Per questo, mentre il marito era impegnato in servizio come agente di polizia, una donna ha deciso di darsi alla pazza gioia e partecipare... di Luca Calboni

LA SCUOLA Scuola, addio classi-pollaio: il tetto sarà di 22 alunni Trenta studenti e forse più, in una sola classe, ribattezzata per l’occasione classe-pollaio. E il docente a far da spola tra un banco e l’altro, cercando di farsi in quattro per... di Lorena Loiacono