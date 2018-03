Savona, trovato impiccato nel bagno del treno: è Cocucci, il malavitoso che compariva nei processi a Andreotti

L'uomo trovato impiccato ieri nel bagno del treno Thello Eurocity Nizza-Milano alla stazione di Savona è Osvaldo Cocucci, 88 anni, italo argentino il cui nome figura nelle carte dei processi a Giulio Andreotti in cui vennero esaminati anche i misteri legati al faccendiere Michele Sindona, morto suicida in carcere dopo essere stato condannato per avere commissionato l'omicidio del commissario liquidatore del Banco Ambrosiano Giorgio Ambrosoli.



Le indagini sulla ricostruzione della morte di Cocucci a bordo del Thello sono state avviate dalla Polfer e dalla squadra mobile di Savona. Cocucci era salito sul treno a Nizza, come risulta dal biglietto ferroviario che gli è stato trovato in una tasca. Gli investigatori hanno trovato nel convoglio l’impermeabile dell'anziano, ma nessun bagaglio e nemmeno il portafoglio. Il cadavere è stato scoperto in un bagno mentre il treno si trovava all’altezza di Finale Ligure. È stato uno dei controllori a dare l’allarme. Il pm Cristiana Buttiglione ha disposto il sequestro della carrozza e l'autopsia.



Il nome di Cocucci compare nelle relazioni della commissione parlamentare antimafia, in cui si dice che era a capo di una banda italo argentina di cui faceva parte Federico Corniglia, personaggio della malavita milanese, collaboratore di giustizia ascoltato dai magistrati riguardo alla ricostruzione di un presunto incontro fra il senatore Andreotti e «Frank» Coppola a Roma nel 1970.

Giovedì 15 Marzo 2018, 11:08 - Ultimo aggiornamento: 15-03-2018 12:05

