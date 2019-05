Passano al casello in Ferrari senza pagare il pedaggio alla barriera autostradale del Lisert, in direzione di Monfalcone: la polizia li ferma, sanziona lui per non aver pagato il pedaggio e denuncia lei, una donna di 32 anni, originaria di Caserta e con 11 figli, per aver violato l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza. La donna infatti è destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare, ma l'esecuzione della misura è stata sospesa perché uno dei suoi 11 figli ha meno di un anno. Ieri pomeriggio, spiegano le forze dell'ordine, la coppia era diretta a un matrimonio a bordo dell'auto che era stata presa a noleggio. Sfruttando la scia di una vettura che li precedeva, i due hanno oltrepassato l'uscita senza fermarsi.



La scena è stata notata da una volante del Commissariato di Duino Aurisina (Trieste) e da un equipaggio della compagnia dei Carabinieri di Monfalcone che stavano effettuando in zona un'attività congiunta di controllo. La Ferrari è stata intercettata alle porte di Monfalcone: il conducente, un 34enne originario di Milano e residente in provincia di Roma, ha detto di non essersi fermato alla barriera perché doveva portare la compagna all'ospedale. In un primo momento i due sono stati scortati presso la struttura sanitaria. Ma dai successivi accertamenti effettuati è emerso che la donna era oggetto dell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare disposta dalla Procura della Repubblica di Milano per criminalità organizzata e anche della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. Dopo le formalità di rito, avendo 11 figli di cui uno di età inferiore a un anno, ed essendo stata per questo sospesa la misura restrittiva in carcere, la donna è stata denunciata. Il conducente, già noto alle forze dell'ordine per alcuni reati, in particolare contro il patrimonio, è stato sanzionato per l'elusione del pedaggio in barriera.

Mercoledì 29 Maggio 2019, 20:09 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2019 20:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA