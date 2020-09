In vacanza abusa sessualmente due volte di una sedicenne: ragazzo di 22 anni agli arresti domiciliari

Ultimo aggiornamento: 09:53

di ben due episodi di violenza sessuale su), avvenuti mentre il presunto autore si trovava in vacanza a Manfredonia, è stato arrestato dai carabinieri. Nei suoi confronti è stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari. I fatti sarebbero avvenuti a luglio. Il 22enne avrebbe carpito la fiducia della 16enne, l'avrebbe attirata in casa sua e se ne sarebbe approfittato, forte della sua superiorità fisica.dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Manfredonia, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Foggia. Le violenze si sarebbero protratte e sarebbero state reiterate, risultando gravemente lesive della sua integrità fisica, morale e psicologica, così come si legge anche nell'ordinanza del gip del tribunale che ha emesso la misura cautelare.la vittima a seguirlo nella propria abitazione e, una volta in casa, avrebbe approfittato dell'assenza di altre persone, chiudendo la porta a chiave e dando inizio a quello che per la vittima è stato un vero e proprio incubo iniziato con abbracci, carezze, e palpeggiamenti.il proprio stupore e disappunto, nulla ha potuto contro la prestanza fisica e l'assoluta incuranza del presunto autore della violenza, vedendosi così costretta a subire atti sessuali e rimanendo inerme di fronte a quello che stava accadendo. Ma l'incubo, per la giovane ragazza, non è terminato. Anche il giorno successivo, l'aguzzino, grazie ad un altro escamotage, avrebbe adescato nuovamente la sedicenne, che fortunatamente questa volta sarebbe riuscita a divincolarsi e fuggire in casa raccontando tutto ai genitori. Di qui sono partite le indagini.