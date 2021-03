Incastrato per tre ore sotto il trattore ribaltato senza poter chiedere i soccorsi

E’ rimasto per tre ore con il braccio sinistro incastrato sotto il trattore, senza poter chiedere aiuto, né la possibilità di muoversi. Ieri mattina, nelle campagne di contrada Casette di Spiano, a pochi chilometri da Teramo, un agricoltore 51enne del posto, E.C., si è, infatti, ribaltato con il trattore gommato che stava conducendo nell’azienda di famiglia.

L’agricoltore era uscito con il mezzo pesante intorno alle 6. E’ a quell’ora che è avvenuto l’incidente a poca distanza dal cortile dell’azienda, dove il trattore è finito dopo essere scivolato da una cunetta. Fortuna ha voluto che l’agricoltore non sia rimasto schiacciato, ma incastrato con il braccio sinistro forse proprio grazie alla presenza del telaio di sicurezza che lo ha protetto. A soccorrerlo, dopo tre lunghe ore di attesa e di dolori lancinanti, sono stati i Vigili del fuoco di Teramo e il personale del 118 chiamati da alcuni dell’azienda che solo intorno alle 9 si sono accorti dell’accaduto.

In elisoccorso il 51enne è stato, quindi, trasferito all’ospedale Mazzini in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Per estrarlo sono stati utilizzati alcuni trattori messi a disposizione da agricoltori del posto e attrezzatura in dotazione ai Vigili del fuoco.

