Incendi, l'Abruzzo brucia ancora: paura nel Pescarese, fuoco minaccia le case. Bagnanti in fuga

PESCARA - Ancora una giornata nera per gli incendi in Abruzzi. In tutta la regione sono diversi i roghi attivi, con massiccio spiegamento di forze, in particolare vigili del fuoco, per le operazioni di spegnimento.

La situazione più preoccupante è quella tra Francavilla e Pescara, nei pressi del quartiere di Villaggio Alcione/ pineta D’Avalos. Le fiamme minacciano le abitazioni e c'è anche chi ha abbandonato la spiaggia per paura. Il fumo nero è ben visibile da ogni punto.

Ha preso fuoco anche uno stabilimento nei pressi, il Coralba: i bagnanti sono in fuga. Il vento bollente rende difficile circoscrivere la zona.

Incendi anche nelle zone di Farindola, Penne, Val d’Orta.

Altri incendi sono in corso a Ortona, secondo le prime informazioni in località Villa Grande e Santa Lucia, anche in questo caso il fumo è ben visibile dall’autostrada.

Sempre in provincia di Chieti, nel Vastese, afa e vento alimentano il rogo scoppiato a Casalbordino, nei pressi del cimitero. In mattinata altri incendi a Vasto, che ormai sembra circoscritto, e Monteodorisio.

(Notizia in aggiornamento)