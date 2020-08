L'Abruzzo brucia: traffico interrotto sulla A14, fiamme sui binari

Incendi in Abruzzo: bloccata la circolazione sulla ferrovia e in autostrada. Alle 06:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Vasto Nord e Vasto Sud in entrambe le direzioni a causa di un incendio in area limitrofa all'autostrada, all’altezza del km 456. Attualmente sul luogo dell’evento, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari, le pattuglie della polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia della Direzione di Tronco di Pescara, il traffico è bloccato e si registra 1 km di coda in entrambe le direzioni.



E' invece ripresa e sta tornando gradualmente alla normalità la circolazione ferroviaria fra Vasto San Salvo e Montenero, sulla linea Pescara - Termoli, sospesa dalle 3.45 alle 7.40, per un incendio divampato in prossimità della sede ferroviaria. Il transito dei convogli è ripreso dopo il nulla osta dei Vigili del Fuoco e i controlli all'infrastruttura da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana.

Durante l'interruzione due treni hanno registrato fino a 25 minuti di ritardo, mentre due Intercity hanno maturato oltre tre ore di ritardo; cinque treni regionali sono stati cancellati totalmente o per parte del percorso.

Ultimo aggiornamento: 08:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA