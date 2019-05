Venerdì 24 Maggio 2019, 07:42 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2019 08:22

Scene da guerriglia urbana questa notte in via Aldo Moro. Intorno alle 3, un gruppo di banditi, armati, ha dato fuoco a a delle auto per creare un blocco lungo il corso del capoluogo e mettere a segno un furto nella gioielleria Cataldi dove le vetrate sono state frantumate a colpi di spranga. Alcune Auto sono state incendiate anche in una strada adiacente.I carabinieri, però, si sono accorti di tutto e ne è nato un inseguimento, ma i banditi sono riusciti a scappare. Sul posto anche i vigili del fuoco per domare le fiamme. Nel corso della fuga avrebbero perso alcune pistole, recuperate dai carabinieri.