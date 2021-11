Roma, incendio nel deposito Ama di via Cassia: a fuoco sei mezzi, tre distrutti dalle fiamme. Indagini in corso

Incendio a Roma, nel centro di raccolta Ama di via Cassia: sono andati a fuoco poco prima della mezzanotte sei mezzi di raccolta rifiuti nel piazzale davanti a un bar all'altezza del civico 1747. Tre sono andati distrutti dalle fiamme, gli altri tre sono danneggiati. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della stazione La Storta e della compagnia Cassia. Ancora da chiarire le cause del rogo. Secondo quanto si apprende, al momento non sarebbero stati trovati elementi riconducibili a un gesto doloso. A far scoppiare l'incendio forse un malfunzionamento di una spazzatrice con le fiamme che avrebbero coinvolto anche gli altri mezzi.

I danni ai mezzi Ama

I sei mezzi interessati dal rogo erano parcheggiati all'aperto nella rimessa. Si tratta di due motospazzatrici, due autocompattatori e due furgoni. Le fiamme divampate hanno completamente distrutto le due spazzatrici, un autocompattatore e un furgone. Solo l'intervento dei vigili del fuco di Roma con una squadra e un'autobotte di supporto ha permesso di salvare dalla distruzione l'altro compattatore e il furgone che, comunque sono rimasti danneggiati. Nonostante non vi siano tracce evidenti di inneschi che possano avvalorare la tesi del dolo, i carabinieri della Compagnia Cassia continuano ad indagare per fare luce sull'accaduto.